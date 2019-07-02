Роспотребнадзор ведет контроль за системами водоснабжения в Приангарье

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Контроль за доставкой воды и состоянием систем водоснабжения ведется в районах подтопления в Иркутской области, на текущий момент эпидемиологическая ситуация остается стабильной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что местные власти опасаются эпидемии в зоне затопления в Иркутской области. По прогнозам специалистов, опасность заражения минует только через месяц после ухода воды, поэтому важно не только привить максимально возможное число людей, но и продезинфицировать питьевые источники и выгребные ямы, отмечалось в материале.

"В районах подтопления ведется контроль за доставкой населению воды, за состоянием систем канализования и централизованного водоснабжения",- говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг за эпидемиологической обстановкой и инфекционной заболеваемостью на подтопленных территориях. На текущий момент ситуация стабильная, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас проводится расчет необходимых дезинфекционных средств для проведения 100% дезинфекции подтопленных объектов и площадей, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, организована консультативно-методическая помощь по организации и проведению дезинфицирующих мероприятий в муниципальных образованиях, отметили в ведомстве.