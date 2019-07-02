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РИА Новости

Роспотребнадзор ведет контроль за системами водоснабжения в Приангарье

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Контроль за доставкой воды и состоянием систем водоснабжения ведется в районах подтопления в Иркутской области, на текущий момент эпидемиологическая ситуация остается стабильной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета "Известия" сообщила, что местные власти опасаются эпидемии в зоне затопления в Иркутской области. По прогнозам специалистов, опасность заражения минует только через месяц после ухода воды, поэтому важно не только привить максимально возможное число людей, но и продезинфицировать питьевые источники и выгребные ямы, отмечалось в материале.
"В районах подтопления ведется контроль за доставкой населению воды, за состоянием систем канализования и централизованного водоснабжения",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг за эпидемиологической обстановкой и инфекционной заболеваемостью на подтопленных территориях. На текущий момент ситуация стабильная, подчеркнули в пресс-службе.
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Сейчас проводится расчет необходимых дезинфекционных средств для проведения 100% дезинфекции подтопленных объектов и площадей, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, организована консультативно-методическая помощь по организации и проведению дезинфицирующих мероприятий в муниципальных образованиях, отметили в ведомстве.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.
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Паводок в Иркутской областиМЧСРоспотребнадзорИркутская областьПроисшествия
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