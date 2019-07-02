Военные привезут в затопленное Приангарье мобильную станцию очистки воды

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл – РИА Новости. Армейские инженеры задействуют мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Гигиена" установлена на базе "КамАЗа" и способна фильтровать до 10 кубических метров воды в час.

"Станция, состоящая на вооружении инженерных подразделений танковой дивизии ЦВО, будет доставлена самолетом военно-транспортной авиации в город Братск с челябинского аэродрома Шагол", - рассказали в пресс-службе.

Военные уже начали развозить питьевую воду для пострадавших в зоне ЧС. Армейская группировка наращивается.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. В ситуацию пришлось вмешиваться федеральным властям. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тысячи человек.