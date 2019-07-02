МЧС предупредило о грозе с дождем, граде и усилении ветра в Подмосковье

Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС предупреждает о грозе с дождем, граде и усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие 1-2 часа.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 местами на территории Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте ведомства.