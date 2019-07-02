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РИА Новости

МЧС предупредило о грозе с дождем, граде и усилении ветра в Подмосковье

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожий во время дождя на одной из улиц в Москве
Прохожий во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подмосковный главк МЧС предупреждает о грозе с дождем, граде и усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие 1-2 часа.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21.00 местами на территории Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее Гидрометцентр ввел до среды "желтый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за грозы, а также до 21.00 вторника из-за усиления ветра.
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