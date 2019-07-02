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РИА Новости

В Воронежской области спасатели вытащили мужчину из ямы с битумом

Вчера, 16:25
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Спасатели оказали помощь мужчине, который провалился в яму с битумом в Воронежской области и не мог самостоятельно оттуда выбраться, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Это было 28 июня. За городом (Павловск) есть заброшенная битумная яма на территории бывшего предприятия. Людей там мало, кто-то проходил, а мужчина держался за бревно. Начал кричать, прохожие позвонили спасателям, и они вытащили его", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после мужчину передали бригаде "скорой". Спасенного отвезли в больницу, где его отмыли. Собеседник агентства отметил, что у мужчины 1986 года рождения была белая горячка.
"Со слов тех, кто его знает, мужчина каждую неделю попадает в полицию", - добавил собеседник агентства.
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