В Воронежской области спасатели вытащили мужчину из ямы с битумом

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Спасатели оказали помощь мужчине, который провалился в яму с битумом в Воронежской области и не мог самостоятельно оттуда выбраться, сообщил во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Это было 28 июня. За городом (Павловск) есть заброшенная битумная яма на территории бывшего предприятия. Людей там мало, кто-то проходил, а мужчина держался за бревно. Начал кричать, прохожие позвонили спасателям, и они вытащили его", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после мужчину передали бригаде "скорой". Спасенного отвезли в больницу, где его отмыли. Собеседник агентства отметил, что у мужчины 1986 года рождения была белая горячка.