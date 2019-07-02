Россия примет участие в международной выставке в Дамаске

ДАМАСК, 2 июл – РИА Новости. РФ намерена принять участие в 61-й международной выставке в Дамаске и забронировала павильон площадью в 500 квадратных метров, заявила в интервью РИА Новости помощник министра экономики Сирии Ранья Ахмад.

По ее словам, на данный момент 24 страны подтвердили участие в выставке, забронировав почти семь тысяч квадратных метров павильонов, но список пока не окончательный.

Среди этих стран – РФ, КНР, Иран, Индия, Куба, Бразилия, ЮАР, Индонезия, Армения, Ливан, Ирак, Палестина, Йемен, ОАЭ, Алжир и другие. В 2018 году в выставке приняли участие 48 стран.

"Площадь забронированного Россией павильона – 500 квадратных метров, мы надеемся, что большое количество российских компаний примет участие в выставке, так как их участие обязательно выльется в заключение коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве в будущем как с другими участниками выставки, так и с посетителями, заинтересованными в расширении международных коммерческих связей", - заявила Ахмад.

По ее словам, в рамках выставки состоятся встречи бизнесменов и различные экономические форумы.

Для выставки проводится подготовительная работа по ремонту инфраструктуры, павильонов, парковок, для посетителей будет организован бесплатный транспорт, сообщила Ахмад.

Она также сообщила, что в 2018 году на 60-й выставке было заключено 740 контрактов на экспорт-импорт товаров с представителями 40 стран.