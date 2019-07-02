В подмосковном Ступино почти тысяча человек переедет в новое жилье

"В рамках государственной программы по переселению граждан из аварийного фонда этапа 2020 года в городском округе Ступино планируется переселить 975 жителей 382 аварийных помещений", - цитирует пресс-служба слова минстра Руслан Тагиев.

По данным ведомства, для переселенцев строятся два девятиэтажных дома на улице Горького. Расселяемые аварийные дома расположены в Банном переулке, на улицах Куйбышева, Андропова, Чайковского и Крупской.

Ранее сообщалось, что Московская область получит от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1,11 миллиарда рублей на переселение 1,3 тысячи человек из 568 аварийных жилых помещений в семи муниципалитетах.

Как отмечалось ранее, Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.