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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Ступино почти тысяча человек переедет в новое жилье

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Антон ДенисовЛоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
Лоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Порядка 975 жителей переселят из 28 аварийных домов города Ступино Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В рамках государственной программы по переселению граждан из аварийного фонда этапа 2020 года в городском округе Ступино планируется переселить 975 жителей 382 аварийных помещений", - цитирует пресс-служба слова минстра Руслан Тагиев.

По данным ведомства, для переселенцев строятся два девятиэтажных дома на улице Горького. Расселяемые аварийные дома расположены в Банном переулке, на улицах Куйбышева, Андропова, Чайковского и Крупской.
Ранее сообщалось, что Московская область получит от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1,11 миллиарда рублей на переселение 1,3 тысячи человек из 568 аварийных жилых помещений в семи муниципалитетах.
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Как отмечалось ранее, Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.
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