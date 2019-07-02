Военнослужащие привезли в Тулун питьевую воду

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) начали подвозить питьевую воду для жителей Тулуна Иркутской области, пострадавшего от паводка, сообщил во вторник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, который прибыл в Тулун в понедельник.

"Для обеспечения водой мы развернули группировку из 10 автоцистерн, которые уже приступили в различных точках города и наиболее пострадавших районах к выдаче питьевой воды. Кроме того, только что пришла колонна авторазливочных станций в количестве восьми единиц, которые будут обеспечивать население технической водой, в дальнейшем мы нарастим группировку, в том числе и очистными станциями", - сказал Лапин.

На улицах Тулуна расклеены списки адресов, куда водовозы доставляют питьевую воду, в перечень вошли более 20 мест.

Командующий добавил, что в Тулун доставлен второй хлебозавод. "В ближайшее время он также будет развернут", - уточнил Лапин. Ранее сообщалось, что два хлебозавода позволят выпекать до шести тонн хлеба в сутки.

В зону бедствия уже направлены около тысячи военнослужащих, первая группа которых прибыла в Тулун 1 июля, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Руководит группировкой командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тысячи человек.