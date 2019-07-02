С начала года в Подмосковье распространили 500 тысяч вакцин от бешенства

Мероприятия по профилактике бешенства проводятся бесплатно в течение года в учреждениях государственной ветеринарной службы Подмосковья. Вакцина необходима для поддержания иммунитета диких плотоядных животных. Второй этап профилактики начался 27 июня.

"С начала текущего года проведена вакцинация 270 тысяч голов животных и раскладка 500 тысяч доз оральной вакцины, в том числе 350 тысяч доз – с помощью средств малой авиации. Кроме того, проводится усиленная раскладка вакцины в муниципальных образованиях Подмосковья, где установлен карантин по бешенству диких животных", — рассказал глава подмосковного Минсельхоза.