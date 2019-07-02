Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T16:03Z
https://ria.ru/20190702/1556124877.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155612/46/1556124698_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4729f3bce99a5fcecb0fb723dc7b7009.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

С начала года в Подмосковье распространили 500 тысяч вакцин от бешенства

Вчера, 16:03
16
© РИА Новости / Илья ПиталевВ прививочном кабинете в поликлинике
В прививочном кабинете в поликлинике
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На территории Подмосковья проходит второй этап профилактики заболеваний животных – вакцинация от бешенства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Мероприятия по профилактике бешенства проводятся бесплатно в течение года в учреждениях государственной ветеринарной службы Подмосковья. Вакцина необходима для поддержания иммунитета диких плотоядных животных. Второй этап профилактики начался 27 июня.
"С начала текущего года проведена вакцинация 270 тысяч голов животных и раскладка 500 тысяч доз оральной вакцины, в том числе 350 тысяч доз – с помощью средств малой авиации. Кроме того, проводится усиленная раскладка вакцины в муниципальных образованиях Подмосковья, где установлен карантин по бешенству диких животных", — рассказал глава подмосковного Минсельхоза.
Вакцина от бешенства предназначена для диких животных, например лисиц или енотовидных собак.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
В Подмосковье в июле полностью внедрят Восточную систему водоснабжения
РИА
Новости
Мужчина сидит за компьютером
В Подмосковье договор аренды земли перевели в электронный вид
В Подмосковье назвали муниципалитеты-рекордсмены по сданному жилью
Представители Верхневолжья победили в конкурсе "Туристический сувенир"
Лента
новостей
Банкноты номиналом 5000 рублей
Подмосковье получит 1 млрд рублей от Фонда ЖКХ на расселение "аварийки"
Паводок в Иркутской области
Подмосковье направит гумпомощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
Бутылочка с соской для новорожденного
Семьям в МО разрешат получить подарок для новорожденного деньгами
Сооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции
Очистные сооружения модернизируют в Дубне
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Нижегородской области на нацпроекты в этом году направят 32 млрд рублей
Рабочий проводит латочный ремонт дорожного покрытия
В Салехарде в рамках нацпроекта отремонтируют более девяти километров дорог
В Подмосковье собрали почти 230 тонн электролома
Ученики в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
В Московской области завершился основной период сдачи ЕГЭ
Ремонт дороги
Почти 30 автодорог отремонтируют в Чехове в 2019 году
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя внес ряд предложений по развитию речного туризма
В Подмосковье построили газопроводы в округах Шаховская и Шатура
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
Лента новостейМолния