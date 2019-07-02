Семьям в МО разрешат получить подарок для новорожденного деньгами

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Подарочные наборы для подмосковных семей с новорожденным ребенком можно будет заменить денежными выплатами, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

С 1 сентября этого года молодые семьи смогут сами выбрать, получить ли им в подарок специальный набор "Я родился в Подмосковье" или денежные средства. Размер выплаты будет составлять 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Мособлдумы 4 июля.

Состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье" был утвержден в мае. Туда вошли 53 предмета. Среди них пеленки, шапочки, носочки, ползунки, полотенце-уголок, семь комбинезонов на разную погоду, костюмы и набор боди. Также мам и малышей ждет набор постельного белья, подогреватель детского питания, молокоотсос, термометр и электронный градусник.

Среди средств гигиены для малыша в наборе можно найти присыпку, кремы против раздражения и под подгузник, а также шампунь и салфетки. Для мам предусмотрены лактационные вкладыши, подушка для кормлений и крем для растяжек. Также есть аспиратор, ножницы с мягким наконечником, пустышки и пипетки.