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РИА Новости
Новости Подмосковья

Семьям в МО разрешат получить подарок для новорожденного деньгами

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Павел ЛьвовБутылочка с соской для новорожденного
Бутылочка с соской для новорожденного
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Подарочные наборы для подмосковных семей с новорожденным ребенком можно будет заменить денежными выплатами, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
С 1 сентября этого года молодые семьи смогут сами выбрать, получить ли им в подарок специальный набор "Я родился в Подмосковье" или денежные средства. Размер выплаты будет составлять 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Мособлдумы 4 июля.
Состав подарочной коробки "Я родился в Подмосковье" был утвержден в мае. Туда вошли 53 предмета. Среди них пеленки, шапочки, носочки, ползунки, полотенце-уголок, семь комбинезонов на разную погоду, костюмы и набор боди. Также мам и малышей ждет набор постельного белья, подогреватель детского питания, молокоотсос, термометр и электронный градусник.
Среди средств гигиены для малыша в наборе можно найти присыпку, кремы против раздражения и под подгузник, а также шампунь и салфетки. Для мам предусмотрены лактационные вкладыши, подушка для кормлений и крем для растяжек. Также есть аспиратор, ножницы с мягким наконечником, пустышки и пипетки.
Получать набор "Я родился в Подмосковье" молодые мамы начнут с 1 сентября.
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