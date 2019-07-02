Зеленский поблагодарил главу МИД Канады за поддержку Украины

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, он поблагодарил за поддержку и выразил надежду на активное взаимодействие в вопросах евроатлантической интеграции, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский находится с трехдневным визитом в Канаде.

"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН… Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции (Украины - ред.)", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил Фриланд за организацию международной конференции по вопросам реформ на Украине, которая началась в Торонто.