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РИА Новости

Зеленский поблагодарил главу МИД Канады за поддержку Украины

Вчера, 16:02
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, он поблагодарил за поддержку и выразил надежду на активное взаимодействие в вопросах евроатлантической интеграции, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский находится с трехдневным визитом в Канаде.
"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН… Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции (Украины - ред.)", - говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил Фриланд за организацию международной конференции по вопросам реформ на Украине, которая началась в Торонто.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христей Фриланд на встрече в Киеве. 8 мая 2019
8 мая, 12:57
Зеленский встретился с главой МИД Канады
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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Христя ФриландВладимир ЗеленскийКанадаУкраинаВ мире
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