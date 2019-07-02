Зеленский поблагодарил главу МИД Канады за поддержку Украины

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, он поблагодарил за поддержку и выразил надежду на активное взаимодействие в вопросах евроатлантической интеграции, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
Зеленский находится с трехдневным визитом в Канаде.
"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН… Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции (Украины - ред.)", - говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил Фриланд за организацию международной конференции по вопросам реформ на Украине, которая началась в Торонто.
8 мая, 12:57Зеленский встретился с главой МИД Канады
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.