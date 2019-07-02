В Москве вновь появились каменная куница и иволга

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Каменная куница и иволга, считавшиеся исчезнувшими в Москве, вновь выявлены на территории города и добавлены в Красную книгу столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как ранее отметили в пресс-службе департамента, пополнение в Красной книге столицы отчасти связано и с присоединением к городу территорий ТиНАО.

"Каменная куница – значительно более редкий вид млекопитающих, чем лесная куница – в 2014 году отмечена в староурбанизированной части Москвы, регулярно заходит на присоединённую территорию, нуждается в поддержании экологической целостности системы природных и озеленённых территорий", - отметили в пресс-службе департамента.

Также отмечается, что в Москве и на присоединенной территории выявлено гнездование иволги, которая также восстановилась из списка исчезнувших.

"Выявлено гнездование и в староурбанизированной части Москвы, и на присоединённой территории, нуждается в сохранении лесных массивов большой площади (сотни гектаров), экологически связанных между собой", - добавили в пресс-службе департамента.

В новую редакцию Красной книги также попали ранее считавшиеся исчезнувшими птицы: домовой сыч и седой дятел, а также бабочка краеглазка эгерия.