Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T15:58Z
https://ria.ru/20190702/1556124622.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве вновь появились каменная куница и иволга

Вчера, 15:58
245
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Каменная куница и иволга, считавшиеся исчезнувшими в Москве, вновь выявлены на территории города и добавлены в Красную книгу столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Как ранее отметили в пресс-службе департамента, пополнение в Красной книге столицы отчасти связано и с присоединением к городу территорий ТиНАО.
"Каменная куница – значительно более редкий вид млекопитающих, чем лесная куница – в 2014 году отмечена в староурбанизированной части Москвы, регулярно заходит на присоединённую территорию, нуждается в поддержании экологической целостности системы природных и озеленённых территорий", - отметили в пресс-службе департамента.
Также отмечается, что в Москве и на присоединенной территории выявлено гнездование иволги, которая также восстановилась из списка исчезнувших.
Собака вытаскивает из воды условно пострадавшего в Серебряном бору
20 июня, 11:00
Сачком и петлей: как животных в Москве спасают из воды
"Выявлено гнездование и в староурбанизированной части Москвы, и на присоединённой территории, нуждается в сохранении лесных массивов большой площади (сотни гектаров), экологически связанных между собой", - добавили в пресс-службе департамента.
В новую редакцию Красной книги также попали ранее считавшиеся исчезнувшими птицы: домовой сыч и седой дятел, а также бабочка краеглазка эгерия.
Ранее в материалах к заседанию президиума правительства столицы отмечалось, что по результатам инвентаризации и мониторинга природных территорий в Красную книгу Москвы дополнительно внесены 117 видов животных и растений, в том числе: 86 видов – впервые зарегистрированы на территории Москвы; пять видов – вновь выявленные, считавшиеся давно исчезнувшими; 26 видов – ранее и в настоящее время обитающие в черте города и включенные в Красную книгу виды в связи с уменьшением численности и мест обитания.
Красные утки в парке Горького в Москве
28 июня, 10:00
Нападают на людей и падают с крыш: вся правда о столичных утках
400000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Генеральный директор авиакомплекса Ильюшин Юрий Грудинин
Гендиректор "Ильюшина" опроверг информацию о массовых увольнениях
РИА
Новости
Паспорт гражданина Российской Федерации
Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом
Боец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР
Проект нового входа в усадьбе Люблино
Парк "Усадьба Люблино" благоустроят до конца лета
Лента
новостей
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Чехия снова разрешила полеты российских авиакомпаний
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Вид на подтопленные районы Тулуна
Для пострадавших от паводка в Приангарье собрали три миллиона рублей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
В Иркутской области нашли четырех человек, считавшихся пропавшими без вести
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства ракет "Авангард" в России
Трудовая книжка
Правительственная комиссия одобрила законопроекты об электронных трудовых
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
Лента новостейМолния