В Москве вновь появились каменная куница и иволга

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Каменная куница и иволга, считавшиеся исчезнувшими в Москве, вновь выявлены на территории города и добавлены в Красную книгу столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Как ранее отметили в пресс-службе департамента, пополнение в Красной книге столицы отчасти связано и с присоединением к городу территорий ТиНАО.
"Каменная куница – значительно более редкий вид млекопитающих, чем лесная куница – в 2014 году отмечена в староурбанизированной части Москвы, регулярно заходит на присоединённую территорию, нуждается в поддержании экологической целостности системы природных и озеленённых территорий", - отметили в пресс-службе департамента.
Также отмечается, что в Москве и на присоединенной территории выявлено гнездование иволги, которая также восстановилась из списка исчезнувших.
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"Выявлено гнездование и в староурбанизированной части Москвы, и на присоединённой территории, нуждается в сохранении лесных массивов большой площади (сотни гектаров), экологически связанных между собой", - добавили в пресс-службе департамента.
В новую редакцию Красной книги также попали ранее считавшиеся исчезнувшими птицы: домовой сыч и седой дятел, а также бабочка краеглазка эгерия.
Ранее в материалах к заседанию президиума правительства столицы отмечалось, что по результатам инвентаризации и мониторинга природных территорий в Красную книгу Москвы дополнительно внесены 117 видов животных и растений, в том числе: 86 видов – впервые зарегистрированы на территории Москвы; пять видов – вновь выявленные, считавшиеся давно исчезнувшими; 26 видов – ранее и в настоящее время обитающие в черте города и включенные в Красную книгу виды в связи с уменьшением численности и мест обитания.