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РИА Новости

Турция прокомментировала соглашение ООН с сирийскими курдами

Вчера, 15:53
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АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Анкара решительно осуждает план действий по предотвращению рекрутирования детей младше 18 лет, подписанный между ООН и "Сирийскими демократическими силами" (SDF), говорится в заявлении МИД Турции.
Как ранее сообщил офис специального представителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликта, соглашение подписали представитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба и командующий SDF Мазлум Абди. В рамках этого плана действий SDF обязуются положить конец рекрутированию детей и ввести соответствующие профилактические, охранные и дисциплинарные меры.
"Встреча представителя генсека ООН Вирджинии Гамбы с террористом "Ферхатом Абди Шахином", командующим так называемыми "Сирийскими демократическими силами", в которых доминирует террористическая организация РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партии Курдистана/сирийская курдская партия "Демократический союз"/силы самобороны сирийских курдов) и подписание "плана действий" в отделении ООН в Женеве без ведома ее членов - это серьезный инцидент, который мы решительно осуждаем", - говорится в заявлении МИД Турции.
Отмечается, что со стороны Турции "после этого инцидента в ООН были незамедлительно сделаны необходимые демарши".
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"Не может быть никакого объяснения тому, что ООН, которая должна быть на переднем крае борьбы с терроризмом, пошла на сделку с террористической организацией. Этот акт также представляет собой явное нарушение ООН ее собственных резолюций по терроризму", - заявило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Подтверждение ООН того, что "террористическая организация РПК/PYD/YPG совершила в отношении детей грубейшие нарушения международного гуманитарного права, включая их насильственную вербовку и использование, имеет важное значение с точки зрения выявления ее послужного списка", заявил турецкий МИД.
"Однако совершенно недопустимо, что ООН избрала террористическую организацию с кровью на руках в качестве собеседника для решения этой проблемы", - говорится в заявлении.
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