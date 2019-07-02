Турция прокомментировала соглашение ООН с сирийскими курдами

АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Анкара решительно осуждает план действий по предотвращению рекрутирования детей младше 18 лет, подписанный между ООН и "Сирийскими демократическими силами" (SDF), говорится в заявлении МИД Турции.

Как ранее сообщил офис специального представителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликта, соглашение подписали представитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба и командующий SDF Мазлум Абди. В рамках этого плана действий SDF обязуются положить конец рекрутированию детей и ввести соответствующие профилактические, охранные и дисциплинарные меры.

"Встреча представителя генсека ООН Вирджинии Гамбы с террористом "Ферхатом Абди Шахином", командующим так называемыми "Сирийскими демократическими силами", в которых доминирует террористическая организация РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партии Курдистана/сирийская курдская партия "Демократический союз"/силы самобороны сирийских курдов) и подписание "плана действий" в отделении ООН в Женеве без ведома ее членов - это серьезный инцидент, который мы решительно осуждаем", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что со стороны Турции "после этого инцидента в ООН были незамедлительно сделаны необходимые демарши".

"Не может быть никакого объяснения тому, что ООН, которая должна быть на переднем крае борьбы с терроризмом, пошла на сделку с террористической организацией. Этот акт также представляет собой явное нарушение ООН ее собственных резолюций по терроризму", - заявило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Подтверждение ООН того, что "террористическая организация РПК/PYD/YPG совершила в отношении детей грубейшие нарушения международного гуманитарного права, включая их насильственную вербовку и использование, имеет важное значение с точки зрения выявления ее послужного списка", заявил турецкий МИД.