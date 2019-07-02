Принятие хартии ОПЕК+ не было ответом США, заявил Новак

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Принятие хартии о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ не было ответом на наращивание нефтедобычи со стороны США, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи ОПЕК+.

"Мы никоим образом, принимая решения о нашей долгосрочной кооперации, не думали о том, как сформулировать, что это ответ на действия Соединенных Штатов Америки, это абсолютно не связанные решения", - сказал Новак в ответ на вопрос, не было ли принятие хартии о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+ ответом на активный рост добычи в США.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что надеется на продолжение диалога с США.

"США сегодня самый крупный в мире производитель нефти и быстро становится крупнейшим экспортером на глобальном рынке. Мы приветствуем этот новый статус США как производителя. Мы всегда говорили, что этот диалог, который крайне необходим не только между ОПЕК и не-ОПЕК, но и между производителями и потребителями, будет неполноценным без США", - сказал генсек ОПЕК.