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РИА Новости

Хартия ОПЕК+ содержит положение о добровольных финансовых взносах

Вчера, 15:47
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ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Подписанная во вторник хартия о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ содержит положение о добровольных, но не обязательных финансовых взносах в пользу секретариата ОПЕК, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи по итогам заседания альянса.
"Нет никаких обязательств по финансовым взносам", - сказал ар-Румхи на вопрос о бюджете группы.
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"Там (в тексте хартии - ред.) есть положение, что секретариат ОПЕК приветствует любые добровольные финансовые взносы", - ответил он на вопрос, есть ли в хартии какое-либо упоминание о финансовых обязательствах стран, подписавших документ.
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что хартия ОПЕК+ подразумевает создание структуры для консультаций, предусматривающей периодические встречи, секретариат ОПЕК будет основным координатором этой структуры, ее бюджет обсудят во вторник, 2 июля.
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