Хартия ОПЕК+ содержит положение о добровольных финансовых взносах

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Подписанная во вторник хартия о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+ содержит положение о добровольных, но не обязательных финансовых взносах в пользу секретариата ОПЕК, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи по итогам заседания альянса.

"Нет никаких обязательств по финансовым взносам", - сказал ар-Румхи на вопрос о бюджете группы.

"Там (в тексте хартии - ред.) есть положение, что секретариат ОПЕК приветствует любые добровольные финансовые взносы", - ответил он на вопрос, есть ли в хартии какое-либо упоминание о финансовых обязательствах стран, подписавших документ.