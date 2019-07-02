Опекуны в Кузбассе получили сроки за истязание детей до смерти

КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Суд установил, что муж и жена истязали несовершеннолетних опекаемых, взятых из детского дома-интерната, незаконно лишали их свободы, в результате чего двое детей погибли.

"В мае 2015 года супруги взяли под опеку двух несовершеннолетних, систематически их избивали, запирали на несколько дней, одному вылили кипяток на спину, причинив легкий вред здоровью. В июле 2015 года ребенка вновь избили, от чего тот скончался, труп сожгли. В августе 2016 года супруги избили 16-летного парня, наутро он умер, его труп утопили в водоеме", – говорится в сообщении.

Судебное рассмотрение по уголовному делу длилось с января 2018 года. Подсудимый признал вину частично, его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.

Ведомство сообщает, что суд признал виновными опекунов по статьям о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязании, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, в отношении двух лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевших.