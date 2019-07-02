Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T15:21Z
https://ria.ru/20190702/1556122901.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Опекуны в Кузбассе получили сроки за истязание детей до смерти

Вчера, 15:21
933
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Суд установил, что муж и жена истязали несовершеннолетних опекаемых, взятых из детского дома-интерната, незаконно лишали их свободы, в результате чего двое детей погибли.
"В мае 2015 года супруги взяли под опеку двух несовершеннолетних, систематически их избивали, запирали на несколько дней, одному вылили кипяток на спину, причинив легкий вред здоровью. В июле 2015 года ребенка вновь избили, от чего тот скончался, труп сожгли. В августе 2016 года супруги избили 16-летного парня, наутро он умер, его труп утопили в водоеме", – говорится в сообщении.
Судебное рассмотрение по уголовному делу длилось с января 2018 года. Подсудимый признал вину частично, его жена не признала себя виновной ни по одному из преступлений.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 00:16
СК проверяет данные, что детей в Королеве кормили пряниками с плесенью
Ведомство сообщает, что суд признал виновными опекунов по статьям о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязании, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, в отношении двух лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевших.
"За совокупность преступлений назначено наказание: 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима мужчине и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима (женщине - ред.)", – говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
Девочка плачет
29 июня, 08:00
В Керчи школьницу поставили на колени, а потом жестоко избили
4200221
Обсудить 4
Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
В калининградском минздраве прокомментировали смерть младенца в роддоме №4
РИА
Новости
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Боец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР
Певица Алла Пугачева
Представитель Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон
Лента
новостей
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
В Петербурге пожарный защитил девушку своим телом от огня
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя, подозреваемого в краже
Красноярск
Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Отель "Балчуг" призвал не делать преждевременные выводы о краже украшений
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Главу Минобороны ФРГ рассматривают на пост главы ЕК, сообщили источники
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
Лента новостейМолния