Главу Минобороны ФРГ рассматривают на пост главы ЕК, сообщили источники

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Среди вариантов, которые предлагаются на саммите ЕС для назначения нового председателя ЕК, фигурирует фамилия главы немецкого минобороны Урсулы фон дер Ляйен, сообщили во вторник журналистам источники на полях переговоров.

"На столе есть такой вариант, есть новые имена, но последние двое суток показали, что варианты меняются, консультации еще идут", - сказал один из источников, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения, что вариант главы минобороны ФРГ рассматривается.

Другой источник также подтвердил, что фамилия дер Ляйен упоминалась.

"Она одна из тех, кого рассматривают. Сейчас рано говорить что-либо конкретное", - сказал он, не став при этом опровергать циркулирующие в кулуарах саммита ЕС слухи, что на пост главы ЕЦБ может быть предложена кандидатура Кристин Лагард, а на пост главы европейской дипломатии - Марош Шефчович.

Кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля, которая уже фигурировала в списках, рассматривается на пост главы Евросовета.

Источник при этом пояснил, что задача Евросовета заключается в том, чтобы "не доводить процесс до голосования, потому что консенсус по пакету кандидатур все же предпочтительнее".

В середине июня глава МВФ Кристин Лагард, отвечая на вопрос, не претендует ли она на должности в евроструктурах, не проявила к этому интереса поскольку, по ее словам, у нее уже есть мандат, который нужно исполнять.

В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена, переговоры продолжатся во вторник. Ни одна из рассматриваемых кандидатур на пост главы ЕК, включая Манфреда Вебера, Франса Тиммерманса, Мишеля Барнье и Маргрет Вестагер не заручилась поддержкой большинства.