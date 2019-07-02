Не самое слабое звено. Зачем известные люди проверяют стройки и свалки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Точечная застройка, парковки, вырубка парков и даже высота бордюров — те, кто намерены идти на выборы в Мосгордуму, теперь занимаются даже самыми мелкими проблемами столичных районов. Зачем эти заботы уже известным и добившимся успеха людям, разбиралось РИА Новости.

"Людей попросту игнорируют"

"Уже четыре года жители Новолучанской улицы добиваются обустройства тротуара. Здесь и правда небезопасно. Тротуар должны сделать к августу — проконтролирую". "Проверили, как ведутся работы по благоустройству набережной в Рублево. Поручня у лестницы пока нет, но со дня на день установят с правой стороны". "Напротив "Крокус Сити" снова стихийно организована свалка. Вопрос к правоохранительным органам остается открытым: неужели так сложно найти нарушителей? Нужно находить и наказывать вредителей". За этими строгими отчетами на странице в фейсбуке так и слышится: "Кто здесь самое слабое звено?"

Когда-то Мария Киселева была ведущей популярного телешоу со сталью в голосе, когда-то — успешной спортсменкой со сталью в характере. А сейчас она пошла в политику и признается: "Да, никогда прежде этим не занималась". Но пора начинать.

Мария Киселева — из первого победного поколения российских синхронисток, у нее три олимпийских золота. Затем в ее жизни были спортивная журналистика, работа ведущей шоу "Слабое звено", собственное "Шоу олимпийских чемпионов". Сейчас Киселева баллотируется в депутаты Московской городской думы. И при этом не намерена забывать о своей школе синхронного плавания и тем более о семье. Уверяет: для того, чем "горит", она найдет время.

© ОРТ Ведущая программы "Слабое звено" Мария Киселева © ОРТ Ведущая программы "Слабое звено" Мария Киселева

Уже в первые недели после объявления о решении баллотироваться к Марии Киселевой начали присоединяться местные жители. А в штаб вошли коллеги и по Общественной палате, и по Олимпийскому комитету, и просто знакомые времен спортивной и телевизионной карьеры. Она признается: "Была искренне и приятно изумлена тем, сколько таких людей вокруг. Неправда, что людям ничего не нужно!"

Киселева баллотируется по избирательному округу № 4 (Крылатское, Строгино, Кунцево). "Это районы, с которыми связана моя жизнь, — объясняет она в разговоре с РИА Новости. — Я руковожу центром синхронного плавания во дворце спорта "Янтарь" в Строгино. Здесь живут мои родители, ходят в школу мои дети. В парке "Крылатские холмы" гуляю с дочками, когда выдается пара свободных часов. В Кунцево живут друзья".

Решения, которые предстоит принимать Мосгордуме нового созыва, должны быть системными и отвечать интересам всего города. А проблем у москвичей хватает — везде нужно что-то менять, решать, корректировать.

"Во-первых, градостроительство, — говорит Киселева. — Чиновники, похоже, действительно считают, что Москва — резиновая, и дают все новые разрешения на возведение домов. На любом клочке — очередной жилой комплекс. Но уже сегодня перегружены общественный транспорт, дороги, детские сады и школы, поликлиники и больницы. Нужен четкий план развития городской среды в Москве, который ограничит максимальную плотность застройки".

"Во-вторых, экология, — продолжает кандидат в депутаты. — Наш город превращается в асфальтовую пустыню. Никакие деревья с лампочками вместо листьев и пластиковые гирлянды не очистят воздух, воду, почву от пыли, грязи, ядовитых выбросов. Москве нужно срочно принять программу защиты и восстановления экологии города. И действовать не для галочки, а по-настоящему".

© РИА Новости / Сергей Гунеев Спортсменки Ольга Брусникина и Мария Киселева, завоевавшие золото в соревнованиях по синхронному плаванию на XXVII летней Олимпиаде в Сиднее © РИА Новости / Сергей Гунеев Спортсменки Ольга Брусникина и Мария Киселева, завоевавшие золото в соревнованиях по синхронному плаванию на XXVII летней Олимпиаде в Сиднее

И третье, заключает Киселева: формирование решений. "Порой кажется, что власть имущие считают жителей неразумными детьми, у которых не может быть своего мнения. Людей попросту игнорируют, в лучшем случае дают выпустить пар — проводят опросы, в какой цвет заборы красить. Но решения в Москве и в более значащих вопросах должны приниматься на основе мнения жителей".

В случае попадания в Мосгордуму Мария собирается в первую очередь заняться проблемами жителей районов, от которых избирается. Есть там горячие точки, требующие особого внимания. Прежде всего особо охраняемая природная территория "Крылатские холмы" — уникальный парк, который годами находится под угрозой уничтожения. Защита нужна и Строгинской, и Кировской поймам. И, конечно, борьба с точечной застройкой.

"Многие из нынешних депутатов Мосгордумы — те же чиновники, они не самостоятельны в решениях. Именно поэтому я иду на выборы как независимый кандидат — буду отвечать только перед избирателями", — объясняет Киселева.

К слову, она, если победит на выборах, не оставит своих воспитанниц по синхронному плаванию: "Спорт — это отличная школа тайм-менеджмента. С раннего детства мои дни расписаны не по часам, а по минутам. И мне не нужны 36 часов в сутках: грамотное распределение нагрузки позволяет заниматься всеми делами — и профессиональными, и общественными, и семейными".

Из телеведущего — в депутаты

Среди узнаваемых лиц на выборах в Мосгордуму есть и другой телеведущий — Роман Бабаян. Политический обозреватель, работавший в горячих точках, он почти десять лет ведет программу "Право голоса" на ТВЦ. А недавно стал и главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Журналист сообщил РИА Новости, что у него будет собственная программа на радио, однако подробности пока держит в секрете. Несмотря на новую должность, он продолжает баллотироваться в Мосгордуму и вести программу "Право голоса".

Для него это не первый политический опыт: Бабаян баллотировался в Госдуму по списку "Справедливой России" в 2016 году, но не прошел. В Мосгордуму он выдвигается по округу № 5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино). Именно в этом округе живет его семья. По словам журналиста, проблема этих районов — точечная застройка: для многоэтажных домов вырубается множество деревьев, а многополосные автомагистрали прокладывают вблизи подъездов.

"Если мы хотим жить лучше, надо включаться в работу самим", — призывает он москвичей.

Популярный округ

В 43-м избирательном округе столицы (Арбат, Хамовники, Пресня) ажиотаж. От этих районов выдвигается сразу несколько известных персон. В том числе бывший футболист Дмитрий Булыкин — и это большой сюрприз. Сейчас на его странице в фейсбуке появляются посты, посвященные работе с местными жителями. "Пройдя по Арбату, зайдя во дворы и пообщавшись с жителями, я выяснил, что наиболее распространенные жалобы касаются парковок, открытых дворов, нехватки мусорных контейнеров", — рассказывает он в соцсетях.

В ходе встреч в Пресненском районе Булыкин узнал, что недавно скончался известный местный баянист Владимир Устинович Панфилов и жители района собирают подписи на установку мемориальной доски в переходе у станции метро "Улица 1905 года", где он ежедневно радовал прохожих своими песнями. "Я полностью поддерживаю, этот человек заслуживает звания "почетный гражданин Пресненского района", — написал Булыкин.

© Нина Зотина Перейти в фотобанк Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин © Нина Зотина Перейти в фотобанк Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин

"Для меня участие в этих выборах — первый шаг, хочется попробовать себя на новом поприще, — говорит он РИА Новости. — Мною движет простая идея: помогать жителям районов, в которых я живу и работаю, делать Москву краше и спортивнее. Сам я живу в Хамовниках, а работаю на стадионе "Красная Пресня", поэтому вся территория 43-го избирательного округа мне хорошо знакома, я знаю многих, меня здесь знают многие, поэтому тут баллотироваться мне немного проще".

Неожиданным для него стало отсутствие спортивных площадок во дворах. "Кто-то жалуется на проблему парковок, кто-то — на незаконную торговлю. А если говорить в целом, людям нужны такие простые вещи, как благоустроенные дворы, возможность заниматься спортом и отдыхать во дворе, ремонт домов, а также чтобы дети могли безопасно играть на площадках и ходить в спортивные секции", — делится он своими наблюдениями.

"У депутатов Мосгордумы достаточно полномочий, чтобы решать эти и другие насущные вопросы. Люди хотят, чтобы их наказы исполнялись, чтобы власти их не только слышали, но и делали то, что им велено. И это правильно", — заключает Булыкин.

Конкуренцию бывшему футболисту составит актер Андрей Соколов. "Меня спрашивают, неужели мне больше нечем заняться? Как будто в политику нужно идти от безделья", — рассуждает он. Актер признает, что многими политика воспринимается как способ обогащения. Но это потому, что в нашем обществе "чудовищно искажена система ценностей и приоритетов". Соколов убежден: в политику нужно идти как раз тогда, когда "у тебя все есть и возникает потребность сделать что-то для других".

"Своего собственного успеха я уже добился, но у меня еще есть силы и время, которыми я готов делиться", — объясняет Соколов РИА Новости. Он подчеркивает, что 43-й округ для него родной. "Два года назад я шел туда в муниципальные депутаты, но пролетел", — уточняет актер.

"Пора меняться и Мосгордуме"

"Зачем идти голосовать за кандидатов в Мосгордуму? — удивляется вопросу Андрей Соколов. — Мы все ведь ходим по этой земле, у нас всех одни проблемы, и я понимаю, что нужно москвичам. Здесь ведь, по большому счету, общественная работа и никакой корысти нет".