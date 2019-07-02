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РИА Новости

Саммит Евросоюза начнется с опозданием на три часа

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрохожие у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожие у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Лидеры стран ЕС в очередной раз не смогли во вторник начать переговоры согласно первоначальному графику, рабочая сессия в формате 28 стран перенесена уже на три часа, сообщил представитель Евросовета.
В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена, переговоры продолжатся во вторник.
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Программой саммита во вторник было предусмотрено, что заседание начнется в 11.00 по Брюсселю (12.00 мск).
"Саммит планируется начать уже в 14 часов (15.00 мск). Консультации Туска продолжаются", - сообщил представитель Евросовета.
В воскресенье, 30 июня, саммит начался с двухчасовым опозданием, после чего был прерван на консультации, которые шли всю ночь и даже утром в понедельник, но так и не позволили лидерам перейти к голосованию.
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