Саммит Евросоюза начнется с опозданием на три часа

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Лидеры стран ЕС в очередной раз не смогли во вторник начать переговоры согласно первоначальному графику, рабочая сессия в формате 28 стран перенесена уже на три часа, сообщил представитель Евросовета.

В понедельник саммит ЕС по итогам 20 часов переговоров не смог утвердить кандидатов на ключевые посты в евроструктурах. Встреча была остановлена, переговоры продолжатся во вторник.

Программой саммита во вторник было предусмотрено, что заседание начнется в 11.00 по Брюсселю (12.00 мск).

"Саммит планируется начать уже в 14 часов (15.00 мск). Консультации Туска продолжаются", - сообщил представитель Евросовета.