Парламент Турции призвал обсудить Идлиб на встрече с Россией и Ираном

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Турция, Россия и Иран должны на следующем трехстороннем саммите предпринять шаги, чтобы сохранить равновесие сил в сирийском Идлибе.

Ранее газета Hurriet сообщала, что трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран может состояться в начале июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган на саммите G20 в японской Осаке обсуждали встречу лидеров трех стран. Он отметил также, что есть понимание, что она скоро состоится.

"Там (в Идлибе) крайне неустойчивое равновесие. Мы не хотим, чтобы оно было нарушено… Иран, Россия и Турция, которые движутся в унисон и не допускают гуманитарную бойню в Идлибе… это та картина, которую мы хотим видеть. И именно поэтому данную встречу можно было предвидеть", - сказал РИА Новости парламентарий.

Он отметил, что в Турции сейчас 3,6 миллиона сирийских беженцев, и в случае смертельной опасности "значительное население" Идлиба переместится в переполненные лагеря беженцев Турции. По мнению Шентопа, в связи с этим для Турции "существует угроза, риск миграции" сирийского населения. Парламентарий также подчеркнул, что в данной связи важно отделять "террористов и гражданских лиц друг от друга".