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РИА Новости

Пресс-конференция председателя Попечительского совета РВИО Сергея Иванова

Вчера, 15:13
14
4 июля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергея ИВАНОВА на тему: "К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица".
Сергей Иванов изложит подходы российского военно-исторического сообщества к освещению предпосылок, причин и обстоятельств начала Второй мировой войны, включая тематику "Мюнхенского сговора" 1938 г., советско-германского Пакта о ненападении от 23 августа 1939 г. и последовавших событий.
Аккредитация до 18:00 3 июля по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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