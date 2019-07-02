Пресс-конференция председателя Попечительского совета РВИО Сергея Иванова

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4 июля в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергея ИВАНОВА на тему: "К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица".