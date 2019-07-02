В Роскомнадзоре заявили, что ежедневно общаются с представителями Google

"Мы общаемся, у них есть представительство в России. Рабочее взаимодействие с ними (Google - ред.) идет в ежедневном режиме", - сказал он.

В начале июня глава ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор не устраивает текущая степень фильтрации запрещенного трафика со стороны Google. Тогда глава ведомства говорил, что в отношении компании не исключено новое дело и штраф. В минувший же понедельник руководитель Роскомнадзора отметил, что ведомство рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет.