В Роскомнадзоре заявили, что ежедневно общаются с представителями Google

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роскомнадзор ведет рабочее взаимодействие с компанией Google в ежедневном режиме, хотя специальной встречи пока не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
"Мы общаемся, у них есть представительство в России. Рабочее взаимодействие с ними (Google - ред.) идет в ежедневном режиме", - сказал он.
1 июля, 20:19Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
В начале июня глава ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор не устраивает текущая степень фильтрации запрещенного трафика со стороны Google. Тогда глава ведомства говорил, что в отношении компании не исключено новое дело и штраф. В минувший же понедельник руководитель Роскомнадзора отметил, что ведомство рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет.