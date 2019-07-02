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РИА Новости

На выборах в Раду зарегистрировали экс-главу администрации Януковича

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты. Однако Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил  Клюеву баллотироваться на парламентских выборах и обязал ЦИК пересмотреть свое решение.
"Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрел документы Клюева, которому ранее отказала в регистрации, и постановил зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы", - цитирует агентство решение Центризбиркома.
По информации агентства, Клюев будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области.
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Клюев, который возглавлял администрацию президента времен Виктора Януковича, подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Верховная Рада УкраиныАндрей КлюевУкраинаВ мире
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