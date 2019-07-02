На выборах в Раду зарегистрировали экс-главу администрации Януковича

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН

Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты. Однако Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил Клюеву баллотироваться на парламентских выборах и обязал ЦИК пересмотреть свое решение.

"Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрел документы Клюева, которому ранее отказала в регистрации, и постановил зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы", - цитирует агентство решение Центризбиркома.

По информации агентства, Клюев будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области.

Клюев, который возглавлял администрацию президента времен Виктора Януковича, подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.