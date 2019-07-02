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РИА Новости

Паводок не повлиял на работу нефтепроводов "Транснефти" в Западной Сибири

Вчера, 15:16
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Паводок в Канском районе Красноярского края не повлиял на работу магистральных нефтепроводов компании "Транснефть – Западная Сибирь", говорится в ее сообщении.
"В связи со сложной паводковой ситуацией в Канском районе Красноярского края "Транснефть – Западная Сибирь" проводит усиленный мониторинг состояния многониточного подводного перехода магистральных нефтепроводов (МН) "Омск-Иркутск" и "Красноярск-Иркутск" через реку Кан. В городе Канске введен режим чрезвычайной ситуации. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме. Угроза подтопления производственных объектов отсутствует. Электрифицированное оборудование подводного перехода в зону подтопления не попадает", - сказано в сообщении.
Под контролем сотрудников линейных аварийно-эксплуатационных служб находятся узлы запорной арматуры и камера пуска и приема средств очистки и диагностики многониточного подводного перехода МН "Красноярск-Иркутск" и МН "Омск–Иркутск" через реку Кан.
"Для оперативного реагирования и контроля над ситуацией на подводном переходе магистральных нефтепроводов через реку Кан организован наблюдательный пост. Каждый час проводятся замеры уровня воды в реке, выполняется вертолетное обследование линейной части МН. По прогнозам МЧС, в течение трех ближайших дней в реке Кан ожидается снижение уровня воды", - отмечается в сообщении.
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
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Паводок в Канске создал угрозу распространения инфекционных заболеваний
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По данным МЧС на утро 2 июля, в 42 населенных пунктах Тайшетского, Тулунского и Чунского районов Иркутской области остаются подтопленными 4130 жилых домов с населением 9,3 тысячи человек, 4143 приусадебных участка. Повреждено 13 автомобильных мостов, подтоплены 11 участков автодорог. На пострадавших территориях работают аварийно-восстановительные бригады. Осложнилась паводковая обстановка в Канске Красноярского края, где подтоплены 137 приусадебных участков и 238 дачных участков. Эвакуированы 97 человек, в пунктах временного размещения размещены 10 человек.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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