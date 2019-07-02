Паводок не повлиял на работу нефтепроводов "Транснефти" в Западной Сибири

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Паводок в Канском районе Красноярского края не повлиял на работу магистральных нефтепроводов компании "Транснефть – Западная Сибирь", говорится в ее сообщении.

"В связи со сложной паводковой ситуацией в Канском районе Красноярского края "Транснефть – Западная Сибирь" проводит усиленный мониторинг состояния многониточного подводного перехода магистральных нефтепроводов (МН) "Омск-Иркутск" и "Красноярск-Иркутск" через реку Кан. В городе Канске введен режим чрезвычайной ситуации. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме. Угроза подтопления производственных объектов отсутствует. Электрифицированное оборудование подводного перехода в зону подтопления не попадает", - сказано в сообщении.

Под контролем сотрудников линейных аварийно-эксплуатационных служб находятся узлы запорной арматуры и камера пуска и приема средств очистки и диагностики многониточного подводного перехода МН "Красноярск-Иркутск" и МН "Омск–Иркутск" через реку Кан.

"Для оперативного реагирования и контроля над ситуацией на подводном переходе магистральных нефтепроводов через реку Кан организован наблюдательный пост. Каждый час проводятся замеры уровня воды в реке, выполняется вертолетное обследование линейной части МН. По прогнозам МЧС, в течение трех ближайших дней в реке Кан ожидается снижение уровня воды", - отмечается в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Уровень воды в реках снижается, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.