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РИА Новости

Отель "Балчуг" призвал не делать преждевременные выводы о краже украшений

Вчера, 14:49
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пятизвездочный отель "Балчуг Кемпински" в центры Москвы призвал СМИ голословно не обвинять горничную в краже из номера украшений на 780 тысяч рублей: пока в уголовном деле фигурирует "неустановленное лицо", делать выводы рано.
"Отель "Балчуг Кемпински Москва" осведомлен о заявлении о краже, совершенной неустановленным лицом 28 июня… Дело возбуждено в отношении неустановленного лица, и расследование продолжается", - заявил РИА Новости во вторник представитель "Балчуга".
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17 апреля, 09:19
Из дома в Новой Москве похитили ювелирные украшения на 1,4 миллиона рублей
Руководство гостиницы, по его словам, оказывает следствию "всестороннюю поддержку". От дальнейших комментариев на время расследования "Балчуг" счел необходимым воздержаться.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции, постоялица отеля обратилась в ОВД в минувшее воскресенье, то есть через два дня после предполагаемой кражи. По ее словам, некто проник в нее номер, воспользовавшись магнитным ключом, и украл украшения на 780 тысяч рублей.
Полиция выяснила, что в этот промежуток в номер заходила по крайней мере одна сотрудница отеля для уборки. Уголовное дело расследуется по статье о крупной краже. Виновному или виновной грозит до шести лет колонии.
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