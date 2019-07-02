Отель "Балчуг" призвал не делать преждевременные выводы о краже украшений

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пятизвездочный отель "Балчуг Кемпински" в центры Москвы призвал СМИ голословно не обвинять горничную в краже из номера украшений на 780 тысяч рублей: пока в уголовном деле фигурирует "неустановленное лицо", делать выводы рано.

"Отель "Балчуг Кемпински Москва" осведомлен о заявлении о краже, совершенной неустановленным лицом 28 июня… Дело возбуждено в отношении неустановленного лица, и расследование продолжается", - заявил РИА Новости во вторник представитель "Балчуга".

Руководство гостиницы, по его словам, оказывает следствию "всестороннюю поддержку". От дальнейших комментариев на время расследования "Балчуг" счел необходимым воздержаться.

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции, постоялица отеля обратилась в ОВД в минувшее воскресенье, то есть через два дня после предполагаемой кражи. По ее словам, некто проник в нее номер, воспользовавшись магнитным ключом, и украл украшения на 780 тысяч рублей.