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РИА Новости

В Псковской области объявили сбор средств для жителей Приангарья

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Псковской области открыт сбор средств для жителей Приангарья, пострадавших от паводка, сообщает областная администрация.
"Жители Псковской области могут оказать посильную помощь пострадавшим во время паводка в Иркутской области… В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные насаждения. Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна", - отметил исполнительный директор Фонда развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги" Андрей Царев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечается, также 2 июля по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Иркутскую область направлена команда из 10 профессиональных спасателей, которые будут помогать устранять последствия паводка и оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУ МЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
Вид на подтопленные районы Тулуна
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Паводок в Иркутской областиМЧСПсковская областьИркутская областьПроисшествия
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