В Псковской области объявили сбор средств для жителей Приангарья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. В Псковской области открыт сбор средств для жителей Приангарья, пострадавших от паводка, сообщает областная администрация.

"Жители Псковской области могут оказать посильную помощь пострадавшим во время паводка в Иркутской области… В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные насаждения. Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна", - отметил исполнительный директор Фонда развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги" Андрей Царев, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается, также 2 июля по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Иркутскую область направлена команда из 10 профессиональных спасателей, которые будут помогать устранять последствия паводка и оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.