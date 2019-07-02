Паводок в Канске создал угрозу распространения инфекционных заболеваний

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Власти подтопленного города Канск в Красноярском крае объявили об иммунизации населения против гепатита А, так как из-за чрезвычайной ситуации возникла угроза распространения инфекций, сообщает мэрия Канска.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.
"В связи с чрезвычайной ситуацией в Канске, возникшей вследствие подтопления жилых домов с надворными постройками, возникла угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения. С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний проводится иммунизация населения против вирусного гепатита "А" в поликлинике № 2", - говорится в сообщении.
По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Александр Усс заявил, что пик опасности пройден и главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации ущерба.