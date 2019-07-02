Паводок в Канске создал угрозу распространения инфекционных заболеваний

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Власти подтопленного города Канск в Красноярском крае объявили об иммунизации населения против гепатита А, так как из-за чрезвычайной ситуации возникла угроза распространения инфекций, сообщает мэрия Канска.

Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.

"В связи с чрезвычайной ситуацией в Канске, возникшей вследствие подтопления жилых домов с надворными постройками, возникла угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения. С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний проводится иммунизация населения против вирусного гепатита "А" в поликлинике № 2", - говорится в сообщении.