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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Дрыманова

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Дрыманов
Александр Дрыманов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Дрыманов. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшего руководителя столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В постановлении Лефортовского суда Москвы о продлении срока ареста в отношении обвиняемого Дрыманова до 16 июля изменено в мотивировочной части: исключено предложение о вине. В остальной части оставлено без изменения", — сказал собеседник агентств", — сказал собеседник агентства.
Защита просила облегчить генералу меру пресечения, переведя его под домашний арест.
Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной "зачистки" Следственного комитета. В начале мая адвокат генерала Денис Кобелев сообщил РИА Новости, что генералу предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам взяток и защита начала знакомиться с материалами дела. Дрыманов, по словам адвоката, вину по вменяемым двум эпизодам взяточничества не признает.
Бывший первый заместитель руководителя столичного главка СК России Денис Никандров во время оглашения приговора в Московском городском суде
4 июня, 10:03
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч. Другими фигурантами этого эпизода являются бывший начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко.
Второй эпизод Дрыманова связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров был приговорен к 5,5 годам колонии за взятку в 1 миллион долларов, в мае было удовлетворено его ходатайство об УДО.
Дмитрий Захарченко
21 июня, 15:32
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Александр ДрымановМосковский городской судМоскваПроисшествия
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