Нефть в Польшу поступает по всем трем ниткам трубопровода "Дружба"

"Поставки нефти до нефтебазы в Адамово (на границе Польши и России) по нефтепроводу "Дружба" с начала июля происходят по трем ниткам", - говорится в сообщении.

"В соответствии с графиком, переданным PERN компанией "Транснефть", в первой половине июля нефть будет прокачиваться с пониженным давлением. Во второй половине июля можно ожидать повышенной производительности", - отметил польский оператор.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, полностью они могут возобновиться с 1 июля. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.