Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T14:39Z
https://ria.ru/20190702/1556119563.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Нефть в Польшу поступает по всем трем ниткам трубопровода "Дружба"

Вчера, 14:39
189
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Российская нефть поступает в Польшу по всем трем ниткам нефтепровода "Дружба", говорится в сообщении польского оператора этого нефтепровода PERN.
"Поставки нефти до нефтебазы в Адамово (на границе Польши и России) по нефтепроводу "Дружба" с начала июля происходят по трем ниткам", - говорится в сообщении.
Новый гендиректор компании Транснефть-Дружба Роман Камозин
Вчера, 11:14
"Транснефть" сменила генерального директора "Транснефть-Дружбы"
"В соответствии с графиком, переданным PERN компанией "Транснефть", в первой половине июля нефть будет прокачиваться с пониженным давлением. Во второй половине июля можно ожидать повышенной производительности", - отметил польский оператор.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, полностью они могут возобновиться с 1 июля. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
000022
Обсудить 0
ПольшаЭкономика
Рекомендуем
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
РИА
Новости
Российские рубли
Эксперты рассказали, почему рубль попадет под давление во втором полугодии
Президент Боливии Эво Моралес
Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Моралес заявил о заинтересованности Боливии в закупке российского оружия
Лента
новостей
Новый гендиректор компании Транснефть-Дружба Роман Камозин
"Транснефть" сменила генерального директора "Транснефть-Дружбы"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Транснефть" возобновила поставки нефти по "Дружбе" в полном объеме
Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока
Прохожие у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Саммит Евросоюза начнется с опозданием на три часа
Отель "Балчуг" призвал не делать преждевременные выводы о краже украшений
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
Девочка на набережной в Сочи
В Сочи у фотографов на пляже изъяли львенка, макаку и двух попугаев
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
В Приангарье опровергли слухи о причинах паводка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
Лента новостейМолния