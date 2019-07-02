Путин поприветствовал участников Конгресса антропологов и этнологов России

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Конгресса антропологов и этнологов России, отметив, что он объединил ведущих исследователей и ученых, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Республики Татарстан XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Ваш форум объединил на своей площадке ведущих российских и зарубежных ученых, молодых исследователей, профессоров и преподавателей вузов", - сказал президент.

Он отметил, что актуальная повестка и состав участников позволяют на высоком уровне обсуждать насущные профессиональные проблемы, связанные с развитием ключевых направлений этнологии, антропологии, других гуманитарных дисциплин, а также подготовкой специалистов.

Кроме того он добавил, что экспертные оценки и заключения участников, их научные прогнозы имеют большое практическое значение, "они востребованы в реализации ключевых положений Стратегии государственной национальной политики РФ, таких как сохранение этнокультурного и религиозного многообразия, гармонизация межэтнических отношений, совершенствование миграционной политики".