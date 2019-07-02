Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T14:26Z
https://ria.ru/20190702/1556118898.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155600/47/1556004727_0:460:2577:1910_1036x0_80_0_0_0274c2147eb72776ceb3321dd0450bb6.jpg
РИА Новости

Путин поприветствовал участников Конгресса антропологов и этнологов России

Вчера, 14:26
182
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIII Конгресса антропологов и этнологов России, отметив, что он объединил ведущих исследователей и ученых, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия в столице Республики Татарстан XIII Конгресса антропологов и этнологов России. Ваш форум объединил на своей площадке ведущих российских и зарубежных ученых, молодых исследователей, профессоров и преподавателей вузов", - сказал президент.
Он отметил, что актуальная повестка и состав участников позволяют на высоком уровне обсуждать насущные профессиональные проблемы, связанные с развитием ключевых направлений этнологии, антропологии, других гуманитарных дисциплин, а также подготовкой специалистов.
Кроме того он добавил, что экспертные оценки и заключения участников, их научные прогнозы имеют большое практическое значение, "они востребованы в реализации ключевых положений Стратегии государственной национальной политики РФ, таких как сохранение этнокультурного и религиозного многообразия, гармонизация межэтнических отношений, совершенствование миграционной политики".
Путин выразил уверенность в том, что конгресс пройдёт в конструктивном ключе и откроет новые горизонты для дальнейшей совместной работы. Он также пожелал участникам плодотворных дискуссий и незабываемых впечатлений от пребывания в гостеприимной Казани.
Художник-тракторист из Италии нарисовал на поле князя Владимира к приезду Путина
Вчера, 07:09
В Италии нарисовали трактором портрет крестителя Руси к визиту Путина
400001
Обсудить 0
Владимир ПутинТатарстанРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Медведев выделил почти 115 млн рублей для развития паллиативной медпомощи
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев призвал министерства внимательно работать с регионами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Медведев призвал активнее действовать летом в реализации нацпроектов
Путин 3 июля примет верительные грамоты у 18 послов
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по статье о преступном сообществе
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
Путин поручил представить предложения по использованию отечественного ПО
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Проблема манипулирования торгами в нацпроектах сохраняется, заявил Медведев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Путин отменил участие в форуме "Реки России"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев поздравил участников XVI Европейского психологического конгресса
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
Глава Нацбанка Грузии связал обесценивание лари со снижением турпотока
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин поручил найти решения проблемы необоснованных арестов бизнесменов
В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
В Минске разблокировали работу по уточнению списков для обмена пленными
Автомобиль скорой медицинской помощи
Путин поручил проанализировать средние зарплаты работников скорой помощи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
Лента новостейМолния