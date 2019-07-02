В Германии на территории бывшего полигона вспыхнул лесной пожар

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесной пожар на территории бывшего полигона близ города Любтен в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за один день распространился с 430 до 600 гектаров, сообщила во вторник телерадиокомпания Лесной пожар на территории бывшего полигона близ города Любтен в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания за один день распространился с 430 до 600 гектаров, сообщила во вторник телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Ранее сообщалось, что около 650 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за лесного пожара, который считается крупнейшим в истории региона.

В администрации района Людвигслуст-Пархим сообщили, что из-за ветра огонь бесконтрольно продвигается. Эвакуированы жители четырех населенных пунктов, в общей сложности более 700 человек.

Борьбу с пожаром при поддержке шести вертолетов и водометов ведут около двух тысяч сотрудников из Мекленбурга-Передней Померании и Нижней Саксонии. Несколько танков бундесвера должны проделать коридоры, чтобы обеспечить пожарным безопасный проход по территории, усеянной старыми боеприпасами. Сейчас пожарные должны остаться на безопасном расстоянии не менее одного километра.