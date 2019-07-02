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РИА Новости

Глава нижней палаты парламента Алжира подал в отставку

Вчера, 14:24
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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Глава Национальной народной ассамблеи Алжира (нижней палаты парламента) Моаз Бушареб во вторник официально подал в отставку, сообщил алжирский спутниковый телеканал "Ан-Нахар".
"Канцелярия ассамблеи объявила пост спикера вакантным", - говорится в сообщении.
До избрания нового спикера его функции будет исполнять один из заместителей Бушареба.
Отставка Бушареба - соратника экс-президента Абдельазиза Бутефлики - была одним из требований демонстрантов, с февраля проводящих антиправительственные акции протеста в столице и регионах Алжира. Его ухода требовали и депутаты парламента, даже объявившие бойкот заседаний.
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Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивала алжирская армия. Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на неопределенный срок.
В последние недели в Алжире прошли аресты крупнейших бизнесменов и бывших политиков, которых обвиняют в коррупции. При этом народное недовольство не утихает, демонстранты требуют от армии прекратить вмешиваться в политику и настаивают на переходном периоде.
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