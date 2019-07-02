Глава нижней палаты парламента Алжира подал в отставку

КАИР, 2 июл - РИА Новости. Глава Национальной народной ассамблеи Алжира (нижней палаты парламента) Моаз Бушареб во вторник официально подал в отставку, сообщил алжирский спутниковый телеканал " Глава Национальной народной ассамблеи Алжира (нижней палаты парламента) Моаз Бушареб во вторник официально подал в отставку, сообщил алжирский спутниковый телеканал " Ан-Нахар ".

"Канцелярия ассамблеи объявила пост спикера вакантным", - говорится в сообщении.

До избрания нового спикера его функции будет исполнять один из заместителей Бушареба.

Отставка Бушареба - соратника экс-президента Абдельазиза Бутефлики - была одним из требований демонстрантов, с февраля проводящих антиправительственные акции протеста в столице и регионах Алжира. Его ухода требовали и депутаты парламента, даже объявившие бойкот заседаний.

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок досрочно покинул свой пост. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". В то же время на проведении выборов настаивала алжирская армия. Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на неопределенный срок.