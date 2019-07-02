Более 60 миллионов рублей нужно для ремонта медучреждений в Приангарье

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 60 миллионов рублей потребуется для капитального ремонта в 12 медицинских учреждениях, попавших в зону подтопления в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

"В зоне подтопления расположены 12 медицинских учреждений: семь ФАПов, одна врачебная амбулатория, одна районная поликлиника, один медицинский колледж, один противотуберкулезный диспансер, одна районная больница. Также для проведения капитального ремонта в медицинских организациях необходимо 63,0 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме, а вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль.