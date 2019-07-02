Более 60 миллионов рублей нужно для ремонта медучреждений в Приангарье

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 60 миллионов рублей потребуется для капитального ремонта в 12 медицинских учреждениях, попавших в зону подтопления в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В зоне подтопления расположены 12 медицинских учреждений: семь ФАПов, одна врачебная амбулатория, одна районная поликлиника, один медицинский колледж, один противотуберкулезный диспансер, одна районная больница. Также для проведения капитального ремонта в медицинских организациях необходимо 63,0 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме, а вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.