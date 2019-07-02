Более 1,3 тысячи жителей Приангарья обратились за медпомощью после паводка

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пострадавших в зоне паводка в Иркутской области обратились за медицинской помощью, 201 человек был госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС сообщала о 191 госпитализированном, в том числе 38 детях, основной диагноз – переохлаждение.

"За медицинской помощью обратились 1303 человека, из них 104 ребенка; поводами к обращению послужили переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы (ссадины, ушибы), реакция на стресс, из них госпитализировано 201 человек, в том числе 41 ребенок", - сообщает пресс-служба.