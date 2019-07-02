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РИА Новости

Более 1,3 тысячи жителей Приангарья обратились за медпомощью после паводка

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пострадавших в зоне паводка в Иркутской области обратились за медицинской помощью, 201 человек был госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС сообщала о 191 госпитализированном, в том числе 38 детях, основной диагноз – переохлаждение.
"За медицинской помощью обратились 1303 человека, из них 104 ребенка; поводами к обращению послужили переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы (ссадины, ушибы), реакция на стресс, из них госпитализировано 201 человек, в том числе 41 ребенок", - сообщает пресс-служба.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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