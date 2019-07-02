Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T13:51Z
https://ria.ru/20190702/1556117157.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153229/85/1532298582_0:97:1501:941_1036x0_80_0_0_c875e293c22333c4a49a91bd0fac719c.jpg
РИА Новости
Тамбовская область

Более сотни обманутых дольщиков в Тамбове получат квартиры в июле

Вчера, 13:51
190
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКвартира в новостройке. Архивное фото
Квартира в новостройке. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТАМБОВ, 2 июл – РИА Новости. Более сотни обманутых дольщиков в Тамбове в июле получат ключи от новых квартир, сообщил первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 108 квартир будут сданы в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Строительство этого объекта было законсервировано в конце 2016 года, когда застройщик ООО "ЦентрЖилСтрой" был объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО "АИЖК Строй" строительство возобновилось и недавно было завершено.
В настоящее время в доме ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования.
Работы по благоустройству территории планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса, который намечен на осень текущего года.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018
1 июля, 14:45
Врио главы Липецкой области попросил Путина помочь дольщикам
В пресс-службе напомнили, что ООО "АИЖК-Строй" было создано по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина специально для эффективного решения проблем обманутых дольщиков. Несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.
100000
Обсудить 0
Тамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве
Около полусотни липчан сменили ветхое жилье на новые квартиры
РИА
Новости
Лоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
В подмосковном Ступино почти тысяча человек переедет в новое жилье
Банкноты номиналом 5000 рублей
Подмосковье получит 1 млрд рублей от Фонда ЖКХ на расселение "аварийки"
В Подмосковье собрали почти 230 тонн электролома
Лента
новостей
Мужчина сидит за компьютером
В Подмосковье договор аренды земли перевели в электронный вид
В Подмосковье назвали муниципалитеты-рекордсмены по сданному жилью
Представители Верхневолжья победили в конкурсе "Туристический сувенир"
Паводок в Иркутской области
Подмосковье направит гумпомощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
В Подмосковье в июле полностью внедрят Восточную систему водоснабжения
Вид на город Тверь
В Верхневолжье стартовал Национальный туристский форум "Реки России"
Выставка номинантов на премию Инновация в нижегородском Арсенале
В Нижнем Новгороде открылась выставка номинантов на премию "Инновация"
Сооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции
Очистные сооружения модернизируют в Дубне
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: ВЭБ вложит в "Волжское море" 40 млрд рублей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Нижегородской области на нацпроекты в этом году направят 32 млрд рублей
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Лента новостейМолния