Более сотни обманутых дольщиков в Тамбове получат квартиры в июле

ТАМБОВ, 2 июл – РИА Новости. Более сотни обманутых дольщиков в Тамбове в июле получат ключи от новых квартир, сообщил первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 108 квартир будут сданы в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Строительство этого объекта было законсервировано в конце 2016 года, когда застройщик ООО "ЦентрЖилСтрой" был объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО "АИЖК Строй" строительство возобновилось и недавно было завершено.

В настоящее время в доме ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования.

Работы по благоустройству территории планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса, который намечен на осень текущего года.