Более сотни обманутых дольщиков в Тамбове получат квартиры в июле

ТАМБОВ, 2 июл – РИА Новости. Более сотни обманутых дольщиков в Тамбове в июле получат ключи от новых квартир, сообщил первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, 108 квартир будут сданы в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Строительство этого объекта было законсервировано в конце 2016 года, когда застройщик ООО "ЦентрЖилСтрой" был объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО "АИЖК Строй" строительство возобновилось и недавно было завершено.
В настоящее время в доме ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования.
Работы по благоустройству территории планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса, который намечен на осень текущего года.
В пресс-службе напомнили, что ООО "АИЖК-Строй" было создано по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина специально для эффективного решения проблем обманутых дольщиков. Несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.