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РИА Новости

Спикер парламента Турции сомневается, что США выполнят угрозы по F-35

Вчера, 13:50
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CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выразил сомнения, что США доведут до конца свои угрозы исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35.
В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки у России систем C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
"Вытеснить Турцию на обочину и заявлять, что мы не предоставляем F-35 - это скандально. Я не думаю, в конце концов, что что-то такое случится", - заявил Шентоп РИА Новости.
Спикер парламента указал, что США не могут законно исключить Турцию из обучающей программы F-35, потому что она помогала создавать и платила за самолеты.
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"У проекта F-35 есть партнеры, и Турция - один из этих партнеров. Следовательно, США не владеют этим проектом на 100%, это не так, как если бы они продавали что-то, (что) на 100% принадлежит им", - сказал он.
Шентоп отметил, что у США есть скрытая политическая повестка, когда речь идет о разногласиях по С-400. Он добавил, что у Греции и Болгарии была более ранняя версия С-400, но у НАТО, видимо, не было к ним вопросов.
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F-35ТурцияСШАВ мире
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