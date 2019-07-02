Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты

ГОРКИ, 2 июл - РИА Новости. Все ключевые административные решения по национальным проектам приняты, деньги на их реализацию до регионов в значительной мере доведены, поручено провести работу и по средствам на 2020 год, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава кабмина во вторник провел заседание президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое было посвящено реализации нацпроектов в регионах страны.

"Все ключевые административные решения мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены, деньги, которые на этот год предусмотрены, до регионов доведены в значительной мере, что-то еще доводится", - заявил Медведев в ходе заседания.

"Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены и на 2020 год", - добавил глава правительства.

Он отметил также, что власти пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам - как правило, из-за погодных условий - не уложились в сроки по субсидиям, выданным в прошлом году. "Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. Это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов", - пояснил Медведев.

Глава кабмина в ходе заседания напомнил, что на реализацию 12-и национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры предусмотрены значительные средства, в нынешнем году на эти цели заложено более 1,7 триллиона рублей.