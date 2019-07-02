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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости начинать работу по средствам на нацпроекты

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 2 июл - РИА Новости. Все ключевые административные решения по национальным проектам приняты, деньги на их реализацию до регионов в значительной мере доведены, поручено провести работу и по средствам на 2020 год, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Глава кабмина во вторник провел заседание президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое было посвящено реализации нацпроектов в регионах страны.
"Все ключевые административные решения мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены, деньги, которые на этот год предусмотрены, до регионов доведены в значительной мере, что-то еще доводится", - заявил Медведев в ходе заседания.
"Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены и на 2020 год", - добавил глава правительства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
1 июля, 02:28
Медведев призвал подробно информировать людей о работе над нацпроектами
Он отметил также, что власти пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам - как правило, из-за погодных условий - не уложились в сроки по субсидиям, выданным в прошлом году. "Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет. Это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов", - пояснил Медведев.
Глава кабмина в ходе заседания напомнил, что на реализацию 12-и национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры предусмотрены значительные средства, в нынешнем году на эти цели заложено более 1,7 триллиона рублей.
"Часть этих денег находится в регионах, часть - будет перечислена. На середину третьей декады, по состоянию на конец июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. Где-то ситуация, как обычно, лучше, где-то она похуже", - добавил премьер.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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