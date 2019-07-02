На западе Нигера неизвестные напали на военный лагерь, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестнадцать солдат погибли в результате атаки на военный лагерь на западе Нигера, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как сообщается, в понедельник неизвестные с оружием напали на военную базу неподалеку от границы с Мали. В результате погибли 16 военных. Закари Инса, брат одного из погибших, и житель местной деревни Сулей Мару рассказали об этом агентству.
Эту информацию также подтвердили два источника в силах безопасности. По словам одного из источников, нападавшие украли около 10 машин.