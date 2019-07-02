Страны ОПЕК+ проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с заседания альянса.

В понедельник проект хартии был одобрен странами ОПЕК. При этом на заседании ОПЕК+ во вторник министр энергетики РФ Александр Новак предложил странам "не ОПЕК" проголосовать за проект хартии путем поднятия рук. Возразивших среди стран альянса не оказалось, передает корреспондент.

"Я считаю, что мы сейчас присоединились к тому решению, которое было вчера принято (ОПЕК - ред.), и можно перейти к подписанию документа", - сказал Новак.

Он отметил, что хартия сотрудничества стран производителей нефти "должна стать фундаментом нашей долгосрочной кооперации". Благодаря такой платформе, по его словам, страны ОПЕК+ смогут не только на постоянной основе отлеживать ситуацию на нефтяных рынках, но и при необходимости оперативно реагировать на возникающие перекосы, в регулярном режиме (как на министерском, так и на экспертном уровне) обсуждать актуальные вопросы развития отрасли.

Как рассказывал в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, хартия подразумевает создание структуры для консультаций между членами ОПЕК и "не ОПЕК", предусматривающей периодические встречи, основным ее координатором будет секретариат ОПЕК.