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РИА Новости

Экс-кандидат в президенты США призвала сохранить и расширить ДРСМД и СНВ-3

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВрач, активист Партии зеленых Джилл Стайн, старший политический корреспондент и ведущая интервью-шоу Worlds Apart на RT Оксана Бойко на конференции RT "Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка"
Врач, активист Партии зеленых Джилл Стайн, старший политический корреспондент и ведущая интервью-шоу Worlds Apart на RT Оксана Бойко на конференции RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) должны быть сохранены и расширены, сообщила РИА Новости бывший кандидат в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн.
Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявил, что они обсуждали контроль над вооружениями и ядерные ограничения, и что "в этом есть смысл".
"Мы должны сохранять их и расширять их. Это невероятно опасно, что мы занимались сведением на нет этих соглашений по ядерному оружию", - заявила Стайн.
Экс-кандидат в президенты добавила, что вернуть ракеты средней дальности в Европу и Россию - "бомба замедленного действия", и в целом от ядерного оружия стоит отказаться полностью.
Стайн напомнила, что США также вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны во время президентского срока Джорджа Буша-младшего. По ее словам, после этого действия "все полетело в тартарары".
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"Нам не нужна еще одна гонка ядерных вооружений. Вокруг полно вины, которую можно на себя взять. Я не горжусь ролью, которую США играли, способствуя разрушению этих соглашений", - сказала она.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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"Все равно виновата Россия": НАТО и ее ответ на разрушение ДРСМДВот это технология – создать проблему, обвинить оппонента и анонсировать решительные меры по ее преодолению. Цирковые фокусники позавидуют.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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