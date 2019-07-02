Экс-кандидат в президенты США призвала сохранить и расширить ДРСМД и СНВ-3

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) должны быть сохранены и расширены, сообщила РИА Новости бывший кандидат в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявил, что они обсуждали контроль над вооружениями и ядерные ограничения, и что "в этом есть смысл".

"Мы должны сохранять их и расширять их. Это невероятно опасно, что мы занимались сведением на нет этих соглашений по ядерному оружию", - заявила Стайн.

Экс-кандидат в президенты добавила, что вернуть ракеты средней дальности в Европу и Россию - "бомба замедленного действия", и в целом от ядерного оружия стоит отказаться полностью.

Стайн напомнила, что США также вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны во время президентского срока Джорджа Буша-младшего. По ее словам, после этого действия "все полетело в тартарары".

"Нам не нужна еще одна гонка ядерных вооружений. Вокруг полно вины, которую можно на себя взять. Я не горжусь ролью, которую США играли, способствуя разрушению этих соглашений", - сказала она.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.