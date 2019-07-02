В новой Москве мужчина с молотком угрожал убить фельдшера скорой помощи

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина с молотком грозился убить фельдшера скорой помощи в новой Москве, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

"Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России "Щербинский" Москвы задержан житель столицы по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи", - сказала она.

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от медработника бригады скорой помощи. По его словам, после прибытия на вызов в одну из квартир на Вишневской улице в Щербинке находящийся там мужчина, держа молоток, стал угрожать ему убийством.

"Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Установлено, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Мотивов своего поступка он пояснить не смог", - добавила Волк.