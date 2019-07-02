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РИА Новости

В новой Москве мужчина с молотком угрожал убить фельдшера скорой помощи

Вчера, 12:32
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мужчина с молотком грозился убить фельдшера скорой помощи в новой Москве, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.
"Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России "Щербинский" Москвы задержан житель столицы по подозрению в угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи", - сказала она.
Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение от медработника бригады скорой помощи. По его словам, после прибытия на вызов в одну из квартир на Вишневской улице в Щербинке находящийся там мужчина, держа молоток, стал угрожать ему убийством.
"Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Установлено, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Мотивов своего поступка он пояснить не смог", - добавила Волк.
По данному факту заведено дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваПроисшествия
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