В Подмосковье в июле полностью внедрят Восточную систему водоснабжения

КРАСНОГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Восточная система водоснабжения, которую начали строить тридцать лет назад на случай ядерной войны, будет полностью внедрена в Московской области в июле, сообщил журналистам министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.
"Те мероприятия, которые мы провели в последние три года, позволили нам полностью реализовать потенциал этой системы. Ее охват составляет почти миллион человек. Очень важно, что в этом июле мы полностью завершаем внедрение этой системы", - сказал Хромушин.
По его словам, Совмин СССР принял решение о строительстве системы в 1987 году. Она создавалась как резервная система водоснабжения Москвы на случай ядерной войны или иных катастроф.
"Это полуторометровые трубы, которые идут из Владимирской области. Более двухсот скважин забирают воду из подземного горизонта. Идеальная вода по всем качественным параметрам, ее не надо чистить. Природная, естественная, которую продают везде в бутылках. Ее мы подаем жителям Московской области", - сказал министр.