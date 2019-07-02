Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала инцидент, произошедший во время визита главы региона Александра Усса в Канск.
Ранее во "ВКонтакте" появились кадры со встречи Усса с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".
По словам Уляшевой, разошедшееся по соцсетям видео "не отражает реального разговора", а высказывание Усса вырвано из контекста.
"Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания. <...> Его цель была лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные. <...> Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди", — написала Уляшева на своей фейсбук-странице.
Пресс-секретарь подчеркнула, что во время визита в подтопленный город губернатор провел несколько важных встреч с канцами, по итогам которых дал распоряжение отремонтировать дороги после того, как спадет вода, и начать выплату материальной помощи пострадавшим.
Паводок в Канске
В воскресенье в Канске ввели режим ЧС в связи с осложнением паводковой ситуации после дождей. Вечером 30 июня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров.
По данным МЧС, паводок не затронул жилые дома. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дач. Под руководством мэра Канска Андрея Береснева был создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл отряд спасателей со специализированной техникой.
После визита в Канск Александр Усс сообщил, что главная опасность позади и теперь основная задача — обеспечить сохранность имущества жителей и начать оформление документов для компенсации ущерба. Его сумму определят позже, когда сойдет вода.