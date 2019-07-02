Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

"Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания. <...> Его цель была лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные. <...> Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди", — написала Уляшева на своей фейсбук-странице.