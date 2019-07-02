Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T14:03Z
https://ria.ru/20190702/1556112826.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152560/13/1525601370_0:281:3072:2009_1036x0_80_0_0_af6cc433c59a40aa0ed4fea289375467.jpg
РИА Новости

Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Вчера, 12:12
60685
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Усс
Александр Усс
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала инцидент, произошедший во время визита главы региона Александра Усса в Канск.
Ранее во "ВКонтакте" появились кадры со встречи Усса с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".
По словам Уляшевой, разошедшееся по соцсетям видео "не отражает реального разговора", а высказывание Усса вырвано из контекста.

"Некоторые удивились, что он, дескать, в белой рубашке, в туфлях отправился в зону подтопления. Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания. <...> Его цель была лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные. <...> Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди", — написала Уляшева на своей фейсбук-странице.

Пресс-секретарь подчеркнула, что во время визита в подтопленный город губернатор провел несколько важных встреч с канцами, по итогам которых дал распоряжение отремонтировать дороги после того, как спадет вода, и начать выплату материальной помощи пострадавшим.
Любовь Иванцова
7 мая, 16:33
Чиновница из ХМАО извинилась за совет жителям поднять "пятые точки"

Паводок в Канске

В воскресенье в Канске ввели режим ЧС в связи с осложнением паводковой ситуации после дождей. Вечером 30 июня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров.
По данным МЧС, паводок не затронул жилые дома. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дач. Под руководством мэра Канска Андрея Береснева был создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл отряд спасателей со специализированной техникой.
После визита в Канск Александр Усс сообщил, что главная опасность позади и теперь основная задача — обеспечить сохранность имущества жителей и начать оформление документов для компенсации ущерба. Его сумму определят позже, когда сойдет вода.
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
Вчера, 09:58
В пострадавшем от паводка красноярском Канске открыли пункты сбора помощи
431321084342
Обсудить 85
Александр УссКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ну зашибись - он приехал и все должны ему рукоплескать от восторга! Одолжение блин сделал! Так спешил что ботиночки не переодел. Конечно чего обращать внимание на его хамство и грубость - главное какой он замечательный человек!
2 июля, 12:23
AWAnna W
216601323
Из мухи слона-то не надо делать.
2 июля, 12:35
Aleksey Sh
532104116
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Лента
новостей
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Красноярский губернатор резко отреагировал на вопрос жительницы Канска
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
Лента новостейМолния