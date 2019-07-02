Шеин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин подал документы в облизбирком об участии в выборах губернатора Астраханской области в качестве самовыдвиженца, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"Шеин подал документы в качестве самовыдвиженца", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на сегодняшний день на пост главы региона выдвинуты 15 кандидатов. Этап выдвижения продлится до 5 июля.

Ранее Шеин заявил о готовности участвовать в выборах губернатора Астраханской области. Как сообщалось на сайте отделения, совет реготделения "Справедливой России" обратился в президиум партии для согласования выдвижения его кандидатуры.

Комментировать ситуацию с согласованием кандидатуры Шеина в региональном отделении отказались.