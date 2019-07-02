США не подтвердили встречу с российскими парламентариями в ПА ОБСЕ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американские парламентарии отказались подтверждать свое участие в двусторонней встрече с делегацией РФ на полях ПА ОБСЕ, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Вместе РФ" . "По парламентской линии все стоит. Пока не подтверждена полноформатная двусторонняя встреча (делегаций РФ и США) на полях ПА ОБСЕ, которая на этой неделе на полях сессии ПА ОБСЕ, которая на этой неделе стартует в Люксембурге", - сказал Косачев в эфире телеканала

"Казалось, что на этот счет условились, ан нет. По состоянию на сегодня даже эта встреча не подтверждается", - добавил он.

По мнению сенатора, одной из причин отсутствия межпарламентского диалога является тот факт, что в конгрессе США находятся те люди, которые годами привыкли делать свою карьеру на теме русофобии, и они будут сдерживать все возможности для сотрудничества с Россией, пока будут находиться в парламенте.

"Это может продолжаться до ноября будущего года, когда в конгрессе пройдут очередные промежуточные выборы", - полагает Косачев.

Комментируя итоги G20 в Осаке, парламентарий отметил, что, несмотря на доброжелательные переговоры лидеров РФ и США, "до многополярности еще далеко". По мнению главы международного комитета Совфеда, США по-прежнему заинтересованы играть доминирующую роль в мире, и, несмотря на позитивные сигналы от встреч на "Большой двадцатке", "все может пойти по прежнему сценарию".