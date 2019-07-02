США не подтвердили встречу с российскими парламентариями в ПА ОБСЕ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американские парламентарии отказались подтверждать свое участие в двусторонней встрече с делегацией РФ на полях ПА ОБСЕ, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"По парламентской линии все стоит. Пока не подтверждена полноформатная двусторонняя встреча (делегаций РФ и США) на полях ПА ОБСЕ, которая на этой неделе на полях сессии ПА ОБСЕ, которая на этой неделе стартует в Люксембурге", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".
"Казалось, что на этот счет условились, ан нет. По состоянию на сегодня даже эта встреча не подтверждается", - добавил он.
По мнению сенатора, одной из причин отсутствия межпарламентского диалога является тот факт, что в конгрессе США находятся те люди, которые годами привыкли делать свою карьеру на теме русофобии, и они будут сдерживать все возможности для сотрудничества с Россией, пока будут находиться в парламенте.
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"Это может продолжаться до ноября будущего года, когда в конгрессе пройдут очередные промежуточные выборы", - полагает Косачев.
Комментируя итоги G20 в Осаке, парламентарий отметил, что, несмотря на доброжелательные переговоры лидеров РФ и США, "до многополярности еще далеко". По мнению главы международного комитета Совфеда, США по-прежнему заинтересованы играть доминирующую роль в мире, и, несмотря на позитивные сигналы от встреч на "Большой двадцатке", "все может пойти по прежнему сценарию".
Косачев подчеркнул, что все будет зависеть от дел, от конкретных практических решений.