В Генпрокуратуре рассказали о фактах работы неотлаженных камер на дорогах

"В ходе прокурорских проверок установлены многочисленные факты, когда такие системы работают с неотлаженным программным обеспечением. Водители получают квитанции на оплату штрафов за правонарушения, которых они не совершали. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах", - сказал он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.