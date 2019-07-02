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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о фактах работы неотлаженных камер на дорогах

Вчера, 11:34
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Камеры на дорогах России зачастую работают неотлаженными, водители получают штрафы за нарушения, которые не совершали, заявил во вторник генпрокурор России Юрий Чайка.
"В ходе прокурорских проверок установлены многочисленные факты, когда такие системы работают с неотлаженным программным обеспечением. Водители получают квитанции на оплату штрафов за правонарушения, которых они не совершали. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах", - сказал он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
26 июня, 18:48
ОНФ соберет информацию об установках скрытых камер фиксации нарушений ПДД
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Генеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаОбщество
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