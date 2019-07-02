Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы "На самом деле" на Первом канале, не приехав в студию, сообщает " Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы "На самом деле" на Первом канале, не приехав в студию, сообщает " Собеседник ".

По сведениям издания, в рамках ток-шоу продюсер должен был пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопросы об отравлении. Перед съемками в студии собрались эксперты и близкие Алибасова, в том числе сын продюсера.

"В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках", — цитирует "Собеседник" одного из зрителей.

Руководство программы пыталось дозвониться до Алибасова, но только через несколько часов выяснило, что продюсер не приедет из-за плохого самочувствия.

Бари Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.