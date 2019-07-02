Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы "На самом деле" на Первом канале, не приехав в студию, сообщает "Собеседник".
По сведениям издания, в рамках ток-шоу продюсер должен был пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопросы об отравлении. Перед съемками в студии собрались эксперты и близкие Алибасова, в том числе сын продюсера.
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"В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках", — цитирует "Собеседник" одного из зрителей.
Руководство программы пыталось дозвониться до Алибасова, но только через несколько часов выяснило, что продюсер не приедет из-за плохого самочувствия.
Бари Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.
Позже некоторые СМИ написали, что отравление было инсценировкой ради пиара. Алибасов эти обвинения отрицает.
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