СК начал проверку после падения параплана на автомобиль в Пермском крае

ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку появившейся в СМИ информации о падении параплана на автомобиль в городе Кунгур Пермского края, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, днем в воскресенье с аэродрома города Кунгур на параплане "Магнум" вылетели двое молодых людей. Во время приземления пилот попал в зону турбулентности, и ветром его откинуло на припаркованный на аэродроме автомобиль.

"По данному факту уральским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия, пилота и собственника автомобиля, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.