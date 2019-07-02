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РИА Новости

СК начал проверку после падения параплана на автомобиль в Пермском крае

Вчера, 11:20
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ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. СК организовал доследственную проверку появившейся в СМИ информации о падении параплана на автомобиль в городе Кунгур Пермского края, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным, днем в воскресенье с аэродрома города Кунгур на параплане "Магнум" вылетели двое молодых людей. Во время приземления пилот попал в зону турбулентности, и ветром его откинуло на припаркованный на аэродроме автомобиль.
"По данному факту уральским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что сейчас следователи опрашивают очевидцев происшествия, пилота и собственника автомобиля, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Накануне инцидента в Кунгуре, по данным правительства Пермского края, торжественно открылся XVIII Международный фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка – 2019". Мероприятие завершится 6 июля.
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Следственный комитет РФПермский крайПроисшествия
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