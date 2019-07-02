Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T11:02Z
https://ria.ru/20190702/1556109348.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155027/00/1550270021_0:99:1890:1162_1036x0_80_0_0_299332c9efd65abdc665fc7e99c6da4a.jpg
РИА Новости

Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках

Вчера, 11:02
599
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике
Медицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации. Открытое письмо ученых было опубликовано в Journal of Health Communication.

"Мы были обеспокоены тем, что ВОЗ назвал страх перед вакцинами одной из главных проблем общественного здравоохранения. Это искусственный и абсолютно никому не нужный кризис. Мы планируем бороться с лженаучными сведениями до тех пор, пока традиционное доверие публики к прививкам не будет восстановлено", — заявил Скотт Рэтзан (Scott Ratzan), глава Международной рабочей группы по вакцинации.

Как сегодня считают историки, первые вакцины появились на Земле в конце XVIII века. В 1796 году британский врач Эдвард Дженнер заметил, что вирус коровьей оспы сделал доярок неуязвимыми для действия ветрянки и человеческой разновидности этого патогена, но при этом не был опасен для их жизни.
Эти идеи получили развитие и продолжение только в конце XIX века, когда Луи Пастер и его единомышленники создали вакцины от холеры, чумы, столбняка, тифа, чумы и других болезней, уносивших жизни сотен тысяч людей в то время. Благодаря вакцинам, за последующее столетие ученые и врачи смогли победить и фактически уничтожить возбудителей дифтерии, скарлатины, полиомиелита и других "бичей человечества".
Ученый с моделью ДНК в пробирке
1 ноября 2018, 21:00
Ламы помогли ученым создать "нанопрививку" от всех типов гриппа
В конце прошлого века британский врач Эндрю Уейкфилд, ставший в последствии "отцом-основателем" и активистом антипрививочного движения, опубликовал в журнале Lancet статью. В ней он заявил, что вакцина от кори, паротита и краснухи способствует развитию аутизма и воспалительных болезней кишечника.
Эта публикация привлекла внимание СМИ, была широко растиражирована и стала не только причиной для масштабных споров между учеными, но и поводом для появления целого движения людей, отрицающих эффективность прививок. Ситуация не изменилась по сей день, и в некоторых странах, в том числе и в России, начали возникать вспышки кори и других болезней, связанные с распространением подобных взглядов.
Рэтзан и десятки других ведущих эпидемиологов мира, в том числе многие сотрудники ВОЗ, всерьез обеспокоились этой проблемой и подготовили воззвание к ведущим СМИ мира, правительствам всех стран и общественным активистам.
Они предлагают приравнять лженаучные утверждения, распространяемые антипрививочными организациями, к недобросовестной рекламе, публичным угрозам, "фейк ньюс" и прочей недостоверной информации, чье тиражирование ограничено или запрещено законом.
Так же они призвали чиновников и политиков задуматься о принятии законов, которые бы делали вакцинацию обязательной для всех детей, вне зависимости от желания их родителей. Вдобавок, медики предложили перевести подобные медицинские услуги в тот же разряд, что и деятельность полиции, санитарно-эпидемиологических и пожарных служб.
Как надеются ученые, эти меры помогут восстановить средний уровень вакцинации до отметки в 95% в большинстве развитых стран, что необходимо для сдерживания распространения эпидемий кори и других опасных инфекций, о существовании которых человечество уже успело забыть.
Подготовка к вакцинации против кори во Львове, Украина
29 июня, 08:00
Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
1910127
эпидемияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаВОЗООНРИА Наука
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
РИА
Новости
Проспект Маршала Жукова в Харькове
В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
Красноярский губернатор резко отреагировал на вопрос жительницы Канска
Художник-тракторист из Италии нарисовал на поле князя Владимира к приезду Путина
В Италии нарисовали трактором портрет крестителя Руси к визиту Путина
Лента
новостей
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
В США женщина вдохнула пыль и умерла
В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
Вирус Эбола
Роспотребнадзор представил уникальную вакцину против Эболы
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о росте доходов россиян. 1 июля 2019
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Геннадий Падалка
Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете
Режиссер Сергей Дворцевой на фотосессии фильма Айка
Российский режиссер стал членом Американской киноакадемии
Пробиотики
Ученые вылечили диабет и продлили жизнь людям при помощи бактерий
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
Лента новостейМолния