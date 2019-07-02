Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации. Открытое письмо ученых было опубликовано в . Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации. Открытое письмо ученых было опубликовано в Journal of Health Communication.

"Мы были обеспокоены тем, что ВОЗ назвал страх перед вакцинами одной из главных проблем общественного здравоохранения. Это искусственный и абсолютно никому не нужный кризис. Мы планируем бороться с лженаучными сведениями до тех пор, пока традиционное доверие публики к прививкам не будет восстановлено", — заявил Скотт Рэтзан (Scott Ratzan), глава Международной рабочей группы по вакцинации.

Как сегодня считают историки, первые вакцины появились на Земле в конце XVIII века. В 1796 году британский врач Эдвард Дженнер заметил, что вирус коровьей оспы сделал доярок неуязвимыми для действия ветрянки и человеческой разновидности этого патогена, но при этом не был опасен для их жизни.

Эти идеи получили развитие и продолжение только в конце XIX века, когда Луи Пастер и его единомышленники создали вакцины от холеры, чумы, столбняка, тифа, чумы и других болезней, уносивших жизни сотен тысяч людей в то время. Благодаря вакцинам, за последующее столетие ученые и врачи смогли победить и фактически уничтожить возбудителей дифтерии, скарлатины, полиомиелита и других "бичей человечества".

В конце прошлого века британский врач Эндрю Уейкфилд, ставший в последствии "отцом-основателем" и активистом антипрививочного движения, опубликовал в журнале Lancet статью. В ней он заявил, что вакцина от кори, паротита и краснухи способствует развитию аутизма и воспалительных болезней кишечника.

Эта публикация привлекла внимание СМИ, была широко растиражирована и стала не только причиной для масштабных споров между учеными, но и поводом для появления целого движения людей, отрицающих эффективность прививок. Ситуация не изменилась по сей день, и в некоторых странах, в том числе и в России, начали возникать вспышки кори и других болезней, связанные с распространением подобных взглядов.

Рэтзан и десятки других ведущих эпидемиологов мира, в том числе многие сотрудники ВОЗ, всерьез обеспокоились этой проблемой и подготовили воззвание к ведущим СМИ мира, правительствам всех стран и общественным активистам.

Они предлагают приравнять лженаучные утверждения, распространяемые антипрививочными организациями, к недобросовестной рекламе, публичным угрозам, "фейк ньюс" и прочей недостоверной информации, чье тиражирование ограничено или запрещено законом.

Так же они призвали чиновников и политиков задуматься о принятии законов, которые бы делали вакцинацию обязательной для всех детей, вне зависимости от желания их родителей. Вдобавок, медики предложили перевести подобные медицинские услуги в тот же разряд, что и деятельность полиции, санитарно-эпидемиологических и пожарных служб.