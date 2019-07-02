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РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами на Чукотке стабилизируется

10:23
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами на Чукотке стабилизируется, накануне в регионе было ликвидировано два лесных пожара на площади свыше 10 тысяч гектаров, сообщает правительство региона.
По данным "Авиалесоохраны", 1 июля на Чукотке тушили пожары на общей площади 10,5 тысячи гектаров.
"Накануне в Билибинском районе было ликвидировано два лесных пожара, общая площадь возгораний составила более 10 тысяч гектаров", - сообщают власти Чукотки.
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В Анадырском районе сейчас тушат два лесных пожара на общей площади 990 гектаров, один из них локализован.
"Лесопожарная обстановка на территории Чукотского АО стабилизируется. Угрозы населенным пунктам нет. На всей территории лесного фонда расчетный класс пожарной опасности по условиям погоды снизился до второго", - говорится в сообщении.
В лесах в районе села Марково отмечается пятый – чрезвычайный – класс пожарной опасности. В Билибино, Илирнее, Омолоне и Баимке он снизился до первого.
Всего с начала пожароопасного сезона этого года на Чукотке зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади свыше 27 тысяч гектаров.
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