Правительство поддержало проект о праве полиции объявлять предостережения

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения, соответствующий документ опубликован на Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что группа членов комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым внесла в ГД законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять гражданам предостережения.

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Правительство РФ рассмотрело представленный проект федерального закона.